Zelenski spune că a avut „o întâlnire foarte bună” cu premierul ungar Peter Magyar la Bruxelles

„Am discutat numeroase subiecte, inclusiv relațiile (bilaterale), economie și logistică, toate fiind subiecte importante între cele două țări”, a declarat președintele Zelenski într-o conferință de presă, transmite Agerpres.

Puțin mai târziu, el a declarat pe X că a convenit cu Peter Magyar să „reia o activitate comună la mai multe niveluri și să se viziteze reciproc”.

Președintele ucrainean a mai spus că a discutat cu premierul Ungariei despre „eforturile de a pune capăt războiului Rusiei” și s-a declarat „recunoscător pentru solidaritatea sa față de Ucraina” și pentru „disponibilitatea de a lucra împreună pentru pace”.

Premierul conservator pro-european al Ungariei, Peter Magyar, i-a urmat în funcție liderului naționalist Viktor Orban, pe care l-a învins cu un scor categoric la alegerile legislative din aprilie.

Sub impulsul lui Viktor Orban, Ungaria, deși face parte din UE și NATO, a păstrat legături puternice cu Moscova după invadarea Ucrainei de către Rusia.

Această întâlnire are loc după promulgarea luni a unei legi de către președintele Zelenski care întărește drepturile lingvistice ale minorităților naționale în educația din Ucraina, țară care are în vest o populație vorbitoare de limba maghiară.

În 2017, Kievul a impus ucraineana ca limbă principală de predare în învățământul secundar.

Ungaria a făcut din această reformă privind drepturile lingvistice ale minorităților o condiție esențială pentru avansarea Ucrainei în negocierile de aderare la UE.

Budapesta a ridicat în iunie veto-ul privind deschiderea discuțiilor, continuând în același timp să acuze Ucraina că nu își respectă pe deplin angajamentele față de comunitatea maghiară.

Într-un comunicat separat, premierul Peter Magyar a declarat, la finalul întâlnirii de la Bruxelles, că consideră promulgarea acestei legi „un prim pas spre restaurarea încrederii reciproce”.

„L-am asigurat pe președintele ucrainean de întreaga mea solidaritate în fața agresiunii inumane a Rusiei împotriva țării sale”, a adăugat el.