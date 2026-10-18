Deschide.md

Zelenski spune că a discutat cu emisarii SUA, Witkoff şi Kushner

Deschide.md
Zelenski spune că a discutat cu emisarii SUA, Witkoff şi Kushner

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că a discutat cu emisarii SUA, Steve Witkoff şi Jared Kushner, ca parte a „unei comunicări practic neîntrerupte” între echipele celor două ţări, având ca scop „următorii paşi în diplomaţie”, relatează Reuters şi Axios.

„Am avut o discuţie cu emisarii preşedintelui american, Steve Witkoff şi Jared Kushner. Pacea se poate obţine doar prin putere şi cooperare bazate pe încredere”, a scris el pe X.

„În special, am discutat despre rezultatele întâlnirii echipelor noastre din Florida. Echipele noastre menţin o comunicare practic neîntreruptă. De asemenea, pregătim următorii paşi în diplomaţie.”

A fost prima discuţie dintre Zelenski şi înalţi oficiali americani de când tensiunile dintre cele două ţări au atins un nivel maxim, după ce Donald Trump a încheiat un acord privind motorina cu Rusia, în urmă cu 10 zile.

Discuţia a avut loc pe fondul afirmaţiilor lui Zelenski potrivit cărora administraţia Trump se află în spatele restricţiilor impuse asupra sistemelor de sateliţi Starlink şi Starshield utilizate de armata ucraineană.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md