Zelenski spune că a discutat cu emisarii SUA, Witkoff şi Kushner

„Am avut o discuţie cu emisarii preşedintelui american, Steve Witkoff şi Jared Kushner. Pacea se poate obţine doar prin putere şi cooperare bazate pe încredere”, a scris el pe X.

„În special, am discutat despre rezultatele întâlnirii echipelor noastre din Florida. Echipele noastre menţin o comunicare practic neîntreruptă. De asemenea, pregătim următorii paşi în diplomaţie.”

A fost prima discuţie dintre Zelenski şi înalţi oficiali americani de când tensiunile dintre cele două ţări au atins un nivel maxim, după ce Donald Trump a încheiat un acord privind motorina cu Rusia, în urmă cu 10 zile.

Discuţia a avut loc pe fondul afirmaţiilor lui Zelenski potrivit cărora administraţia Trump se află în spatele restricţiilor impuse asupra sistemelor de sateliţi Starlink şi Starshield utilizate de armata ucraineană.