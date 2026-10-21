Zelenski spune că sistemul de avertizare timpurie pentru atacurile cu rachete rusești este reactivat

SUA au reluat schimbul de informații cu Kievul despre atacurile cu rachete rusești, a declarat marți Volodimir Zelenski, după o întâlnire în Norvegia cu trimisul american Steve Witkoff, potrivit The Guardian, preluat de mediafax.ro.

El a spus că Ucraina primește din nou avertismente prealabile privind atacurile cu rachete balistice, care au fost suspendate aparent săptămâna trecută de Casa Albă. „Acum funcționează. Este minunat”, a spus el, adăugând că mișcarea SUA ar salva vieți.

Președintele ucrainean a declarat: „Este foarte important pentru poporul nostru, pentru copii, adulți, civili, pentru că putem auzi când vin rachete balistice. Așa că suntem recunoscători părții americane.”

Trimisul lui Trump se va întâlni cu Vladimir Putin

Witkoff se va întâlni miercuri cu președintele rus Vladimir Putin, după ceea ce un oficial american a numit discuții „constructive” cu Zelenski în Norvegia. Emisarul american ar urma să „creeze o cale către negocieri trilaterale directe și negocieri multilaterale mai ample”, a declarat un oficial american pentru Reuters.”

Discuțiile de la Oslo au avut loc în contextul celei mai grave crize din relațiile dintre SUA și Ucraina de la invazia la scară largă a lui Putin, acum aproape cinci ani. Donald Trump l-a acuzat dur pe Zelenski că nu a reușit să pună capăt războiului și a declarat că Ucraina are nevoie de un nou lider.

Zelenski, presat să facă o înțelegere

Marți, Trump a sugerat din nou că Zelenski era principalul obstacol în calea unui acord. „Vrem ca Zelenski să facă o înțelegere. Poate face o înțelegere. Ar fi putut face o înțelegere acum doi ani, când am avut mica noastră discuție în Biroul Oval”, a spus el.

Ginerele președintelui SUA, Jared Kushner, li s-a alăturat prin videoconferință lui Witkoff și Zelenski. Au participat și prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, alături de oficiali din domeniul securității UE și britanici.

Zelenski a declarat că a avut anterior o convorbire telefonică „pozitivă” cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Întrebat dacă Ucraina pierde acum războiul, după recentele acțiuni ostile ale SUA, Zelenski a răspuns: „Desigur că nu pierdem. Dar pierdem oameni din cauza atacurilor rusești și a timpului. Este păcat.”

l a spus că a discutat despre restricțiile impuse săptămâna trecută de Rubio asupra Starshield, versiunea de nivel militar a serviciului de internet prin satelit al lui Elon Musk. Încetinirea activității a paralizat capacitatea Ucrainei de a lansa atacuri cu drone de rază medie de acțiune asupra pozițiilor câmpului de luptă rusesc.