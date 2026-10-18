Zelenski: SUA au reluat furnizarea de informaţii secrete Ucrainei, după o scurtă întrerupere

Într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC, Zelenski a confirmat că schimbul de informaţii dintre Washington şi Kiev fusese suspendat temporar, dar ulterior a fost deblocat.

„Suntem foarte recunoscători pentru acest lucru. Acum funcţionează”, a declarat preşedintele ucrainean.

Ucraina depinde în mare măsură de informaţiile furnizate de serviciile americane pentru detectarea rachetelor balistice ruseşti, care se deplasează cu viteze foarte mari şi sunt utilizate în atacurile repetate asupra oraşelor ucrainene.

Întreruperea cooperării a provocat îngrijorări la Kiev, după ce oficiali ucraineni au semnalat că unele atacuri ruseşti s-au produs fără avertizări prealabile.

Preşedintele american Donald Trump declarase însă, la începutul săptămânii, că Statele Unite continuau să furnizeze informaţii Ucrainei, în pofida afirmaţiilor oficialilor ucraineni.

Declaraţiile lui Zelenski confirmă reluarea schimbului de informaţii, fără a preciza durata exactă a întreruperii sau circumstanţele în care aceasta a fost decisă.