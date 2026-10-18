Zelenski: Suspendarea sancţiunilor americane împotriva Rusiei de către Trump este o „recompensă” pentru Putin

Preşedintele ucrainean a declarat, de asemenea, că se aşteaptă ca administraţia Trump să ridice şi alte sancţiuni împotriva Rusiei în viitor şi a cerut Europei să iniţieze propriile negocieri cu Moscova, în condiţiile în care Statele Unite au încercat să îmbunătăţească relaţiile cu Kremlinul şi să încheie acorduri comerciale.

„Din păcate, ridicarea sancţiunilor va continua şi cred că «acordul privind motorina» este primul pas”, a declarat Zelenski sâmbătă. „Din păcate, mi se pare că acest lucru nu îl poate opri pe Putin; dimpotrivă, el simte bucurie şi satisfacţie pentru că beneficiază de un asemenea sprijin”, a adăugat el.

Într-un mesaj publicat pe reţelele sociale, Zelenski a scris:„Suspendarea sancţiunilor americane, reducerea presiunii asupra agresorului, recompensele financiare pentru Putin - toate acestea nu fac decât să îl încurajeze să continue atacurile. Nu trebuie să cedăm teren. Trebuie să continuăm să încercăm să punem capăt războiului. Să îl încheiem, nu să îi oferim lui Putin toate motivele pentru a-l continua la nesfârşit.”

În cel mai recent demers al administraţiei Trump de reducere a tensiunilor cu Rusia, preşedintele american a anunţat vineri că va suspenda un nou pachet amplu de sancţiuni care vizează economia rusă, explicând Congresului că amânarea aplicării legislaţiei adoptate de ambele camere este în interesul naţional.

Legea, care poartă numele regretatului senator Lindsey Graham, unul dintre principalii săi susţinători, ar fi introdus noi sancţiuni dure împotriva Rusiei, inclusiv taxe vamale de 100% pentru marii importatori de petrol rusesc, precum China şi India, precum şi sancţiuni împotriva sectorului energetic rus, a instituţiilor financiare şi a flotei-fantomă de petroliere.

Sâmbătă, Zelenski a declarat că decizia de suspendare a sancţiunilor îl va încuraja pe Vladimir Putin să intensifice războiul din Ucraina şi a cerut sprijin în Statele Unite pentru reluarea aplicării legii.

„În momentul în care ruşii au lansat un atac atât de masiv împotriva sectorului nostru energetic, în America, din păcate, a fost luată decizia de a ignora complet legea Lindsey Graham, care ar fi trebuit să exercite o presiune cu adevărat eficientă asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război”, a scris el într-o declaraţie.

„Această lege ar fi putut - şi încă poate! - să ajute foarte mult. Dar legea trebuie să fie efectiv aplicată, iar fiecare voce care o susţine contează”, a adăugat liderul de la Kiev.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că suspendarea sancţiunilor decisă de Trump va dura 60 de zile, pentru a permite „analizarea” impactului acestora asupra economiei mondiale.

„Preşedintele doreşte să folosească această perioadă de 60 de zile pentru a analiza, într-un fel, ce va însemna impunerea atât a sancţiunilor, cât şi a taxelor vamale pentru economia mondială şi chiar pentru economia Statelor Unite”, a declarat Rubio, subliniind că restricţiile economice vizează mai multe ţări, nu doar Rusia.

Decizia a fost salutată de emisarul prezidenţial rus Kirill Dmitriev, care a scris pe reţelele sociale: „Suspendarea de către administraţia Trump a Legii Graham este un moment important şi cu adevărat istoric.”

Legislaţia, care prevede sancţiuni împotriva oficialilor ruşi, a băncilor şi a flotei-fantomă de petroliere care permite continuarea transporturilor de resurse energetice ale Rusiei, urma să intre în vigoare peste două zile.

De asemenea, legea îi impune lui Trump să introducă taxe vamale de până la 100% pentru cei mai mari cinci importatori de petrol sau gaze naturale din Rusia, cu o excepţie pentru ţările care importă mai puţin de 15% din exporturile ruseşti de gaze naturale şi care au luat măsuri semnificative pentru reducerea acestor importuri.