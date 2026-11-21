Trump a participat telefonic la reuniunea aliaților Ucrainei. Zelenski, care a luat parte la întâlnire, a spus că președintele american nu a formulat observația ca pe o amenințare.



„A spus că Europa cheltuiește foarte mulți bani și că i-ar putea folosi pentru propriile țări după încheierea războiului. Nu a sunat ca o amenințare”, le-a spus Zelenski jurnaliștilor, înaintea unei întâlniri la Kiev cu ministrul britanic al apărării, Wes Streeting.



Declarațiile vin în contextul reluării discuțiilor privind încheierea războiului, după o pauză de nouă luni. Negocierile au fost reluate luna aceasta, la Abu Dhabi, iar Zelenski a salutat recentele declarații ale emisarilor americani privind implicarea Europei ca partener cu drepturi depline în procesul de pace. El a spus însă că partea americană trebuie să stabilească agenda și data unei noi runde de discuții.



Președintele ucrainean s-a arătat totodată sceptic în privința disponibilității liderului rus Vladimir Putin de a face compromisuri. „Sunt puțin mai sceptic decât americanii în privința faptului că el este pregătit să facă compromisuri. Asta le-am spus, de altfel, și reprezentanților echipei americane”, a declarat Zelenski, citat de agerpres.ro.



Putin nu a dat semne că ar renunța la cererea ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas din estul țării în schimbul păcii. Zelenski a respins această condiție, amintind că numeroși militari ucraineni au murit apărând teritoriul respectiv de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, în 2022.



Trump a declarat vineri, la întoarcerea la Washington, că Putin și-ar fi exprimat clar dorința de a pune capăt războiului prin mijloace diplomatice. Zelenski a spus însă că nu este convins de intențiile liderului rus și a estimat că Moscova ar putea încerca să amâne o nouă întâlnire.



Liderul ucrainean a reiterat că este pregătit să participe la reuniunea G20 pe care Trump urmează să o găzduiască luna viitoare, la Miami, și că ar fi dispus să poarte acolo discuții directe cu Putin. Până în prezent, Zelenski nu a primit o invitație.



Zelenski s-a întâlnit la Kiev cu ministrul britanic al apărării, Wes Streeting, după un bombardament rusesc soldat cu moartea a două persoane, între care un băiat de șapte ani, în orașul Krivoi Rog. Președintele ucrainean a descris vizita drept un semn important de solidaritate.



Streeting a afirmat că declarațiile lui Putin despre dorința de pace sunt contrazise de bombardamentele rusești. El a calificat, de asemenea, drept „o provocare revoltătoare” încălcarea spațiului aerian polonez și a îndemnat aliații să intensifice sprijinul pentru Ucraina.