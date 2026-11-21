Trump a participat telefonic la reuniunea aliaților Ucrainei. Zelenski, care a luat parte la întâlnire, a spus că președintele american nu a formulat observația ca pe o amenințare.
„A spus că Europa cheltuiește foarte mulți bani și că i-ar putea folosi pentru propriile țări după încheierea războiului. Nu a sunat ca o amenințare”, le-a spus Zelenski jurnaliștilor, înaintea unei întâlniri la Kiev cu ministrul britanic al apărării, Wes Streeting.
Declarațiile vin în contextul reluării discuțiilor privind încheierea războiului, după o pauză de nouă luni. Negocierile au fost reluate luna aceasta, la Abu Dhabi, iar Zelenski a salutat recentele declarații ale emisarilor americani privind implicarea Europei ca partener cu drepturi depline în procesul de pace. El a spus însă că partea americană trebuie să stabilească agenda și data unei noi runde de discuții.
Președintele ucrainean s-a arătat totodată sceptic în privința disponibilității liderului rus Vladimir Putin de a face compromisuri. „Sunt puțin mai sceptic decât americanii în privința faptului că el este pregătit să facă compromisuri. Asta le-am spus, de altfel, și reprezentanților echipei americane”, a declarat Zelenski, citat de agerpres.ro.
Putin nu a dat semne că ar renunța la cererea ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas din estul țării în schimbul păcii. Zelenski a respins această condiție, amintind că numeroși militari ucraineni au murit apărând teritoriul respectiv de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, în 2022.
Trump a declarat vineri, la întoarcerea la Washington, că Putin și-ar fi exprimat clar dorința de a pune capăt războiului prin mijloace diplomatice. Zelenski a spus însă că nu este convins de intențiile liderului rus și a estimat că Moscova ar putea încerca să amâne o nouă întâlnire.
Liderul ucrainean a reiterat că este pregătit să participe la reuniunea G20 pe care Trump urmează să o găzduiască luna viitoare, la Miami, și că ar fi dispus să poarte acolo discuții directe cu Putin. Până în prezent, Zelenski nu a primit o invitație.
Zelenski s-a întâlnit la Kiev cu ministrul britanic al apărării, Wes Streeting, după un bombardament rusesc soldat cu moartea a două persoane, între care un băiat de șapte ani, în orașul Krivoi Rog. Președintele ucrainean a descris vizita drept un semn important de solidaritate.
Streeting a afirmat că declarațiile lui Putin despre dorința de pace sunt contrazise de bombardamentele rusești. El a calificat, de asemenea, drept „o provocare revoltătoare” încălcarea spațiului aerian polonez și a îndemnat aliații să intensifice sprijinul pentru Ucraina.
Zelenski: Trump le-a spus liderilor europeni că alocă prea mulți bani pentru Ucraina
Președintele american Donald Trump le-a spus liderilor europeni, în cadrul reuniunii Coaliției de Voință desfășurate joi la Berlin, că Europa cheltuiește prea mulți bani pentru războiul din Ucraina și că ar putea folosi aceste fonduri pentru propriile țări după încheierea conflictului, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
Trump a participat telefonic la reuniunea aliaților Ucrainei. Zelenski, care a luat parte la întâlnire, a spus că președintele american nu a formulat observația ca pe o amenințare.
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