Zelenski: Ucraina a testat cu succes un nou interceptor împotriva dronelor rusești de vânătoare

Noul interceptor are nevoie de îmbunătățiri în ceea ce privește anumite aspecte ale sistemului său de control, ceea ce înseamnă că va fi nevoie de dezvoltare suplimentară înainte ca acesta să poată fi considerat gata, potrivit mesajului publicat de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, marți după-amiază pe Facebook, citat de KyivPost .

„Astăzi, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mykhailo Drapaty, a raportat un nou pas înainte făcut de producătorii noștri – un alt interceptor împotriva dronelor rusești cu propulsie cu reacție a fost testat cu succes”, a scris Zelenski.

„Un «Shahed» a fost doborât cu succes, dar unele aspecte ale controlului interceptorului trebuie încă perfecționate. Lucrările continuă – va mai dura ceva timp”, a continuat șeful statului de la Kiev.

Ucraina se grăbește să dezvolte arme accesibile, capabile să distrugă dronele rusești mai rapide, cu propulsie cu reacție, care sunt mai greu de interceptat decât dronele Shahed cu elice pe care Moscova le-a folosit în invazia asupra Ucrainei, care continuă încă din februarie 2022.

Rusia a lansat aproximativ 2.850 de drone cu propulsie cu reacție în luna august, față de aproximativ 450 în iunie, potrivit datelor militare ucrainene citate de Reuters și Mediafax.

Aeronavele mai rapide pot atinge viteze cuprinse între 240 și 500 de kilometri pe oră, în timp ce o dronă Shahed convențională zboară, de obicei, cu o viteză sub 200 de kilometri pe oră.

Creșterea rapidă a anvergurii atacurilor a forțat Ucraina să caute mai multe răspunsuri posibile, inclusiv drone de interceptare mai rapide și rachete ghidate cu costuri mai reduse.



