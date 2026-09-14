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Zelenski: Ucraina așteaptă detalii de la partenerii săi privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia

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Zelenski: Ucraina așteaptă detalii de la partenerii săi privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia

Ucraina este gata să oprească atacurile asupra obiectivelor energetice de pe teritoriul Rusiei dacă partenerii săi se asigură că Moscova se va abține să lovească facilitățile energetice ucrainene, infrastructura și rutele de aprovizionare cu alimente din Ucraina, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

Postând aceste comentarii după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Rusia și Ucraina ar fi fost de acord să nu atace obiectivele energetice ale celeilalte părți, Zelenski a afirmat că Ucraina nu este convinsă că Rusia este dispusă să respecte vreo înțelegere, transmite Agerpres.

„Războiului trebuie să i se pună capăt. Și o dezescaladare în ceea ce privește infrastructura critică ar putea fi primul pas către pace. Așteptăm detalii de la partenerii noștri”, a afirmat Volodimir Zelenski pe aplicația de mesagerie Telegram.

Donald Trump a afirmat luni că Ucraina și Rusia s-au angajat să nu mai lovească infrastructurile energetice ale părții adverse, la o zi după ce criticase Kievul pentru atacurile împotriva rafinăriilor de petrol rusești, potrivit AFP.

„Ucraina a acceptat să nu atace ținte energetice ruse. Rusia a acceptat să facă la fel”, a declarat președintele american pe platforma sa Truth Social.

„Creșterea prețului la motorină la nivel mondial este cauzată în principal de războiul dintre Rusia și Ucraina și nu de Iran”, a adăugat el, în ciuda faptului că și conflictul din Orientul Mijlociu a dus la creșterea prețurilor la pompă.

Întrebată despre acest subiect de către jurnaliști, președinția ucraineană a refuzat anterior să facă vreun comentariu, notează AFP.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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