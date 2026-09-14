Zelenski: Ucraina așteaptă detalii de la partenerii săi privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia

Postând aceste comentarii după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Rusia și Ucraina ar fi fost de acord să nu atace obiectivele energetice ale celeilalte părți, Zelenski a afirmat că Ucraina nu este convinsă că Rusia este dispusă să respecte vreo înțelegere, transmite Agerpres.

„Războiului trebuie să i se pună capăt. Și o dezescaladare în ceea ce privește infrastructura critică ar putea fi primul pas către pace. Așteptăm detalii de la partenerii noștri”, a afirmat Volodimir Zelenski pe aplicația de mesagerie Telegram.

Donald Trump a afirmat luni că Ucraina și Rusia s-au angajat să nu mai lovească infrastructurile energetice ale părții adverse, la o zi după ce criticase Kievul pentru atacurile împotriva rafinăriilor de petrol rusești, potrivit AFP.

„Ucraina a acceptat să nu atace ținte energetice ruse. Rusia a acceptat să facă la fel”, a declarat președintele american pe platforma sa Truth Social.

„Creșterea prețului la motorină la nivel mondial este cauzată în principal de războiul dintre Rusia și Ucraina și nu de Iran”, a adăugat el, în ciuda faptului că și conflictul din Orientul Mijlociu a dus la creșterea prețurilor la pompă.

Întrebată despre acest subiect de către jurnaliști, președinția ucraineană a refuzat anterior să facă vreun comentariu, notează AFP.