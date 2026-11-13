Zelenski: Ucraina nu are „în continuare nicio explicație” pentru restricțiile la Starshield

„Nu avem în continuare nicio explicație clară”, a declarat șeful statului ucrainean pe rețelele sociale, scrie Agerpres.

„Am cerut Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei și ministrului apărării să-și intensifice contactele cu Departamentul de Stat american, Pentagonul și SpaceX pentru a obține clarificări și a rezolva situația”, a adăugat el.

Potrivit Kievului, terminalele Starshield, versiunea militară a rețelei civile Starlink, încetează să emită în prezent peste o viteză de deplasare de 160 km/h, așa cum se observase deja în octombrie.

„Aceasta face imposibilă, în special, utilizarea interceptoarelor împotriva dronelor Shahed cu reacție”, a reiterat Volodimir Zelenski, în timp ce Rusia își intensifică de mai multe luni utilizarea acestor drone de atac, mai ales împotriva capitalei ucrainene.

Interceptoarele de drone nu mai primesc semnal când se deplasează cu o viteză care depășește 161 km/h, ceea ce le împiedică de fapt să intercepteze dronele cu reacție rusești, a căror viteză poate ajunge între 300 și 1.000 km/h.

Cu câteva ore mai devreme, o dronă rusească a avariat un imobil al Institutului ucrainean de traumatologie și ortopedie din Kiev, făcând trei răniți printre pacienți, potrivit Ministerului ucrainean al Sănătății.

Aceste restricții au fost înregistrate pe teritoriile ucrainene ocupate de Moscova și nu pe teritoriul controlat de Kiev, a precizat o sursă din cadrul Ministerului ucrainean al Apărări pentru jurnaliști, între care și AFP.

SpaceX nu autorizează utilizarea Starshield pe teritoriul rusesc.

În octombrie, Volodimir Zelenski acuzase Washingtonul că ar fi la originea unor limitări similare și nu a avertizat Ucraina, în mai multe rânduri, de sosirea rachetelor rusești înaintea loviturilor acestora.

Casa Albă și Elong Musk, proprietarul SpaceX, respinseseră atunci orice responsabilitate în această disfuncționalitate a sistemului. Limitarea fusese apoi ridicată la cererea președintelui american Donald Trump.

Aceste restricții apăruseră într-un context de puternice tensiuni între cei doi lideri, care își adresaseră atunci critici dure.