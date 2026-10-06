Zelenski: Ucraina pregătește noi contracte pentru apărare aeriană

Ucraina se mişcă pentru a-şi întări apărarea aeriană pe măsură ce Kievul se grăbeşte să protejeze infrastructura critică împotriva loviturilor ruseşti în creştere, a spus luni preşedintele Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Post, preluat de news.ro.

"Pregătim noi contracte pentru sisteme de apărare aeriană şi rachete", a spus Zelenski în discursul său de seară, adăugând că detaliile rămân sub secret, dar "ar putea fi câţiva paşi pozitivi".

Potrivit liderului ucrainean, Kievul îşi întăreşte zilnic apărarea cu turnuri de tunuri suplimentare, echipe specializate de vânătoare Shahed şi creşterea producţiei de sisteme interceptoare.

"Ne aşteptăm ca producătorii să acţioneze rapid în privinţa interceptorilor. Sarcinile au fost definite, iar finanţarea este disponibilă," a spus Zelenski.

Preşedintele ucrainean a făcut şi un apel către partenerii internaţionali ai Kievului pentru capacităţi antirachetă suplimentare, descriind protecţia infrastructurii critice ca fiind cea mai urgentă provocare de apărare aeriană a ţării.