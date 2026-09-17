Zilele Filmului Românesc: producții noi și filme de patrimoniu, prezentate publicului din Moldova

Monica Babuc a subliniat că cinematografia românească se bucură de un excepțional val de popularitate în întreaga lume și ia premii internaționale foarte importante. Directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău a declarat că promovarea cinematografiei românești nu poate rămâne în afara atenției Institutului Cultural Român, astfel că instituția susține organizarea Zilelor Filmului Românesc în Moldova.

Directorul Centrului Național al Cinematografiei, Valentina Iusuphodjaev, a declarat că Zilele Filmului Românesc reprezintă mai mult decât un eveniment dedicat proiecțiilor de filme și contribuie la apropierea culturală dintre Moldova și România. Directorul CNC a îndemnat publicul să descopere filmele românești și să trăiască emoțiile transmise de acestea.

Secretarul de stat al Ministerului Culturii, Marcela Nistor, a precizat că România rămâne cel mai valoros partener strategic al cineaștilor din Moldova în coproducție. Oficialul și-a exprimat dorința ca un număr cât mai mare de oameni să participe la proiecții.

Criticul de film din România, Mihai Fulger, a menționat că o componentă a festivalului este secțiunea „Filme noi”, care include producții românești recente, selectate și premiate la festivaluri internaționale și prezentate în premieră în Republica Moldova. Printre acestea se numără „Y”, debutul în lungmetraj al Mariei Popistașu și al lui Alexandru Băciu, și „Piatră-hârtie-foarfecă”, noul film al regizorului Adrian Sitaru.

Cea de-a 12-a ediție a Zilelor Filmului Românesc are loc la Chișinău în perioada 17-20 septembrie. Filmele vor fi proiectate la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon, iar accesul este gratuit. Pe lângă evenimentele din Chișinău, Zilele Filmului Românesc vor ajunge în Hâncești, Nisporeni, Călărași, Strășeni, Cimișlia, Ungheni, Florești, Sângerei, Bălți și Cahul.