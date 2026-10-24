Ziua Armatei României, marcată la Chișinău printr-o expoziție dedicată misiunilor militare internaționale din perioada interbelică

Expoziția prezintă documente și fotografii din fondul Arhivelor Militare Naționale Române, care readuc în atenție rolul misiunilor militare internaționale în perioada interbelică și contribuția cooperării dintre state la consolidarea securității.

Cu prilejul evenimentului, ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu a subliniat actualitatea lecțiilor istoriei militare, în contextul provocărilor de securitate din regiune. Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei demonstrează că pacea, libertatea și securitatea nu sunt garantate definitiv și necesită responsabilitate, solidaritate și capacitatea de a răspunde împreună amenințărilor.

„Memoria militară nu este doar despre trecut. Ea vorbește și despre prezent, despre lecțiile pe care alegem să le păstrăm și despre reziliența pe care o construim pentru viitor. Iar atunci când istoria, memoria și responsabilitatea ne apropie, legătura dintre cele două maluri ale Prutului capătă o semnificație și mai puternică. Ziua Armatei României este și un prilej de a-i onora pe cei care au apărat și continuă să apere libertatea, demnitatea și siguranța oamenilor. Pacea nu este un dat. Ea se construiește, se protejează și se apără, generație după generație”, a declarat Cristian-Leon Țurcanu la deschiderea expoziției.

Ziua Armatei României este sărbătorită anual la 25 octombrie. Cu această ocazie, sunt organizate manifestări în principalele garnizoane din România, în bazele militare din teatrele de operații în care sunt dislocați militari români, precum și în statele în care România are reprezentanțe diplomatice și atașați ai apărării.