Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane. Ministerul Muncii și Protecției Sociale îndeamnă cetățenii să fie vigilenți

Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale avertizează că traficul de persoane nu începe întotdeauna prin constrângere, ci poate porni de la un mesaj aparent inofensiv, o ofertă de muncă atractivă sau promisiunea unui viitor mai bun.

În acest context, autoritățile evidențiază importanța solidarității și a responsabilității comune în prevenirea fenomenului. Victimele au nevoie de protecție, consiliere și sprijin pentru a-și putea reconstrui viața, fără a fi judecate sau stigmatizate.

„Victimele traficului de persoane pot beneficia de sprijin și asistență atât la nivel local, cât și prin servicii sociale specializate. În fiecare raion, specialiștii în domeniul violenței în familie și reabilitării victimelor infracțiunilor oferă asistență inclusiv victimelor traficului de ființe umane. Asistenții sociali comunitari sunt, de asemenea, alături de persoanele afectate, prin gestionarea directă a cazurilor, identificarea nevoilor și facilitarea accesului la serviciile necesare”, transmite Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Traficul de persoane reprezintă o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului, care afectează demnitatea și integritatea victimelor. În Uniunea Europeană, traficul de persoane se face în scopul exploatării sexuale în proporție de aproximativ 62% sau în scopul muncii forțate. Dintre victimele exploatate sexual, multe sunt minore. Cel mai mare număr de victime identificate au vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, iar împreună cu grupa 18-25 de ani alcătuiesc 90% din totalul victimelor exploatate sexual, potrivit surselor AGERPRES.

Cetățenii care suspectează o situație de trafic de persoane sau cunosc persoane care ar putea avea nevoie de ajutor sunt îndemnați să informeze autoritățile competente.

Pentru sprijin și sesizarea cazurilor, pot fi apelate următoarele numere de telefon:

112 – Serviciul de urgență;

022 80 44 35 – Unitatea Națională de Coordonare a Sistemului Național de Referire din cadrul MMPS;

022 254 998 – Linia fierbinte a Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane;

069 686 206 – Linia Verde Antitrafic;

0800 77777 – Linia pentru migrație sigură și anti-trafic, în Republica Moldova;

0800 88888 – Linia fierbinte pentru regiunea transnistreană, în Republica Moldova.

Autoritățile reamintesc că nicio persoană afectată de traficul de ființe umane nu trebuie să rămână fără sprijin și că ajutorul poate fi solicitat chiar în comunitatea în care aceasta locuiește.