Ziua mondială a pneumoniei: peste 1 250 de adulți au murit din cauza bolii anul trecut

Potrivit ANSP, în 2025 au fost înregistrate aproximativ 53 de cazuri de pneumonie la fiecare 10 mii de locuitori, față de circa 51 în 2024. Numărul adulților care au murit din cauza bolii a crescut de la 1 214 la 1 252. În rândul copiilor cu vârsta de până la cinci ani au fost raportate 22 de decese, comparativ cu 26 în anul precedent.

În acest an, Ziua mondială de luptă împotriva pneumoniei se desfășoară cu genericul „O nouă eră în controlul pneumoniei”, care pune accent pe progresele în vaccinare, diagnostic și tratament, precum și pe accesul echitabil la servicii medicale.

Pneumonia este o infecție respiratorie gravă, provocată de virusuri, bacterii sau fungi, care afectează plămânii și îngreunează oxigenarea organismului. Printre simptome se numără tusea, febra, frisoanele, dificultățile de respirație și durerile în piept. La nivel mondial, boala rămâne una dintre principalele cauze de deces în rândul copiilor sub cinci ani și reprezintă un risc important pentru persoanele vârstnice.

Pentru prevenirea pneumoniei, ANSP recomandă vaccinarea conform Calendarului național de imunizări și indicațiilor medicului, respectarea regulilor de igienă, evitarea fumului de tutun și a aerului poluat, alăptarea exclusivă în primele șase luni de viață și un mod de viață sănătos.