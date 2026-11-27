Potrivit organziatorilor, evenimentele vor fi deschise printr-un concert extraordinar la Filarmonica „George Enescu”. Apoi vor urma mai multe concerte, conferințe și spectacole pentru publicurile din: Chișinău, Comrat, Cahul, Orhei și Bălți.

„Evenimentele sunt dedicate celebrării identității naționale, promovării valorilor culturale și spirituale românești, precum și consolidării legăturilor istorice, lingvistice și culturale dintre România și Republica Moldova.

Programul reunește artiști și pedagogi din România și Republica Moldova, aducând în atenția publicului tema limbii române și patrimoniul muzical comun”, informează organizatorii prin intermediul unui comunicat.

Astfel, festivitățile se vor derula în perioada 29 noiembrie - 5 decembrie 2026, cu acces liber pentru public.

Calendarul manifestărilor:

Duminică, 29 noiembrie 2026

Ora 17:00, Chișinău - Concert trupa TAXI , Teatrul Național „Mihai Eminescu”;

Ora 19:00, Chișinău - Concert extraordinar Orchestra Filarmonicii ”George Enescu” din București (dirijori: Mihail Agafița, Cristian Spătaru / Alexandra Tîrșu – vioară, Valentina Naforniță – soprană, Lilia Istrati – mezzosoprană, Andrei Jilihovschi – bariton), Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu.

Miercuri, 2 decembrie 2026

Ora 12:00, Comrat - Conferința „Ziua Națională” la Comrat, la Universitatea de Stat din Comrat;

Ora 17:00, Cahul - Spectacol cultural-artistic susținut de Ansamblul etnofolcloric „Ștefan Vodă”, Palatul de Cultură „Nicolae Botgros”.

Joi, 3 decembrie 2026

Ora 19:00, Chișinău - Spectacol de teatru și de muzică (Variațiuni Opus 2, cu Emilian Mârnea și Petre Ancuța/ concert Ada Milea), Teatrul Satiricus ”I.L. Caragiale”.

Vineri, 4 decembrie 2026, Orhei

Ora 18:30 - Concert susținut de Grupul coral „Tronos Junior”, Sala de Evenimente Ellada.

Sâmbătă, 5 decembrie 2026, Bălți

Ora 17:00 - Concert susținut de Grupul coral „Tronos Junior”, Casa de Cultură Polivalentă.

Publicul prezent la evenimente are acces gratuit, în limita locurilor disponibile, și va primi din partea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova pachete și materiale promoționale simbolice cu prilejul zilei de 1 Decembrie. Astfel, România reafirmă importanța culturii în păstrarea identității românești în comunitatea de pe ambele maluri ale Prutului.

La mulți ani, România! La mulți ani, Republica Moldova!