Ziua Națională a Vinului începe astăzi la Chișinău. 114 vinării participă la ediția aniversară

Programul include degustări, lecții la Școala Vinului, tururi ghidate de somelieri și spectacole. De asemenea, urmează să fie stabilit un record Guinness pentru cea mai mare imagine umană a unei vițe-de-vie, transmite IPN.

Ceremonia oficială de deschidere este programată pentru ora 12:00, iar la eveniment sunt așteptați mai mulți oficiali. Urmează să fie acordate distincțiile Zilei Naționale a Vinului 2026, inclusiv Marele Premiu și trofeele pentru excelență în viticultură, vinificație și producerea distilatelor.

Încercarea de a stabili recordul Guinness va avea loc la ora 13:00. Cei peste 700 de voluntari vor forma o reprezentare umană a unei vițe-de-vie, iar momentul va fi documentat și evaluat conform cerințelor Guinness World Records.

Școala Vinului va funcționa în ambele zile, de la ora 11:00, cu sesiuni despre tehnicile de degustare, vinurile spumante, soiurile autohtone și produsele cu Indicație Geografică Protejată. Vizitatorii vor putea participa și la tururi ghidate de somelieri prin PMAN.

Pentru degustări poate fi procurat Carnetul Degustătorului, care include un pahar reutilizabil și tichete pentru 10 degustări, valabile pe parcursul celor două zile.

Programul artistic îi include sâmbătă pe Maria Iliuț și Ansamblul Etnofolcloric „Crenguță de iederă”, „Enigma Romilor”, Lidia Isac & Band, Satoshi și DJ Fox. Duminică vor evolua Cuibul și Zdob și Zdub.

Evenimente dedicate Zilei Naționale a Vinului vor avea loc și la vinăriile din țară, unde vizitatorii vor putea participa la tururi, degustări și alte activități.

Ziua Națională a Vinului a fost instituită în 2002, prin hotărâre a Parlamentului.