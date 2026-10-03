Ziua Națională a Vinului, marcată la Chișinău cu un record Guinness

Participanții au reprodus prin poziționarea lor ciorchinii de struguri, frunzele, ramurile și rădăcinile unei vițe-de-vie. Recordul a fost confirmat de reprezentantul Guinness World Records, Pravin Patel.

La deschiderea evenimentului, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Ștefan Iamandi, a menționat că ediția din acest an marchează un sfert de secol în care sărbătoarea a evoluat odată cu sectorul vitivinicol. „În această perioadă, Ziua Națională a Vinului a devenit o carte de istorie a vinificației noastre”, a spus acesta.

Premierul Vasile Tofan a declarat că vița-de-vie și vinul reprezintă unul dintre principalele elemente de identitate ale Republicii Moldova. „Fiecare țară caută, mai ales un mică, caută motive de mândrie și lucruri care să ne unească, să ne identifice – pentru noi răspunsul e simplu – suntem o țară identitatea căreia este strâns legată de vița-de-vie și de vin”, a notat șeful executivului.

Ministrul agriculturii și industriei alimentare, Eugeniu Osmochescu, a spus că viticultorii și vinificatorii au contribuit la formarea identității naționale, la fel ca și limba română. Oficialul a menționat că sectorul a trecut prin numeroase provocări în ultimii 25 de ani și a subliniat că Moldova ocupă primul loc în lume după densitatea plantațiilor de viță-de-vie.

Prezent la eveniment, comisarul european pentru economie și productivitate, punere în aplicare și simplificare, Valdis Dombrovskis, a declarat că vinul moldovenesc este o sursă de mândrie, tradiție și succes, rezultat al muncii și pasiunii producătorilor. Potrivit oficialului european, prin vin Republica Moldova atrage turiști și se apropie de UE.

Cea de-a XXV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului se desfășoară sâmbătă și duminică în Piața Marii Adunări Naționale. Programul include degustări, lecții la Școala Vinului, tururi ghidate de somelieri și spectacole.