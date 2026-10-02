Ziua națională fără alcool. ANSP atenționează asupra efectelor consumului asupra sănătății

Peste 63% dintre adulții cu vârste între 18 și 69 de ani din Republica Moldova au consumat alcool în ultimele 30 de zile. Mai mult, circa 14% dintre respondenții studiului național STEPS au declarat că au avut episoade de consum excesiv – adică orice cantitate de șase sau mai multe pahare de alcool băute la o singură ocazie. Potrivit ANSP, fenomenul e mai frecvent în rândul bărbaților decât al femeilor.

Agenția menționează un consum ridicat de alcool și în rândul adolescenților. Potrivit celui mai recent Studiu european privind consumul de alcool și alte droguri în rândul elevilor – ESPAD, 70% dintre adolescenții de 15-16 ani din R. Moldova au consumat alcool cel puțin o dată în viață, iar 44% – în ultimele 30 de zile.

În același timp, aproape jumătate dintre adolescenți au declarat că au consumat prima băutură alcoolică la vârsta de 13 ani sau mai devreme. ANSP atenționează că alcoolul poate afecta capacitatea de judecată și autocontrolul adolescenților și poate favoriza comportamentele de risc, traumatismele, accidentele și violența.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, consumul de alcool este asociat cu peste 200 de boli, afecțiuni și tipuri de traumatisme, care provoacă aproximativ 2,6 milioane de decese anual la nivel mondial. Totodată, pe continentul european, consumul de alcool este asociat cu aproximativ 800 de mii de decese pe an, circa 10% din numărul total de decese.

ANSP precizează că alcoolul este clasificat drept agent cancerigen și poate cauza cel puțin șapte tipuri de cancer. Prin urmare, agenția recomandă populației să evite consumul de alcool sau să reducă pe cât posibil cantitatea și frecvența acestuia. De asemenea, alcoolul trebuie evitat înainte de conducerea unui vehicul și în timpul sarcinii, iar copiilor și adolescenților nu trebuie să li se ofere băuturi alcoolice.