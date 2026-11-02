Zvonurile despre moartea cântăreţului Lenny Kravitz în accidentul de avion din Florida au fost infirmate

Avionul, un model Learjet 60, care transporta nouă pasageri spre Bahamas, s-a prăbuşit pe un trotuar din Palm Beach County duminică după-amiază, ucigându-le pe toate persoanele aflate la bordul său, notează DIGI24.ro.

Agentul de presă al starului Lenny Kravitz, Carleen Donovan, a declarat pentru revista Variety că relatările devenite virale, potrivit cărora starul rock s-ar fi aflat printre pasagerii decedaţi, sunt "neadevărate şi incorecte". Numele pasagerilor din avion nu au fost făcute deocamdată publice.

Un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X a devenit viral la scurt timp după prăbuşire; acesta lăsa impresia că pilotul avionului dezvăluise pe reţelele de socializare faptul că îl transporta pe legendarul cântăreţ rock pe aceeaşi rută aeriană.

"Sunt onorată să-l transport mâine pe nimeni altul decât Lenny Kravitz de la AUS (Austin) la ELH (Bahamas)", se afirmă în mesajul pilotului Emily Shelton. "Aştept cu nerăbdare să îl am alături de mine la bord! În cabina de pilotaj va răsuna cântecul 'It Ain't Over 'Till It's Over'", ar fi scris ea.

Cu toate acestea, Emily Shelton nu a fost cea care a pilotat avionul prăbuşit. Potrivit cotidianului New York Post, femeia-pilot aflată la bordul avionul era Nathalia Gadelha Filgueiras. Identitatea pilotului de sex masculin nu a fost încă dezvăluită.

De asemenea, Emily Shelton a negat ea însăşi că ar fi pilotat acel avion privat, într-un mesaj distribuit pe contul ei de TikTok: "Am aflat de curând că există zvonuri potrivit cărora eu aş fi fost pilotul în cazul accidentului aviatic produs recent în Palm Beach. Aş dori să clarific faptul, cu tot respectul cuvenit, că nu am fost eu. Rog oamenii să înceteze să facă speculaţii şi să răspândească informaţii false despre această tragedie şi îi rog să dea dovadă de respect faţă de cei implicaţi. Gândurile mele se îndreaptă către toţi cei care şi-au pierdut viaţa şi către toţi cei afectaţi".

Biroul şerifului din comitatul Palm Beach investighează cauzele accidentului.