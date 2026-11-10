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Accidentul grav din centrul Chișinăului: femeia de 30 de ani a decedat. Șoferul este în continuare căutat

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Accidentul grav din centrul Chișinăului: femeia de 30 de ani a decedat. Șoferul este în continuare căutat

Femeia de 30 de ani, lovită de un automobil în timp ce traversa regulamentar strada pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău, a decedat la spital. Poliția anunță că șoferul care a provocat accidentul și a fugit de la fața locului este în continuare căutat.

Accidentul s-a produs în seara zilei de 10 noiembrie, când un automobil de marca Ford, condus de un bărbat de 25 de ani, a lovit doi pietoni aflați pe trecerea pentru pietoni. Este vorba despre femeia care a decedat și un tânăr de 21 de ani. Ambii au fost transportați inițial la spital în stare gravă.

După impact, conducătorul auto a abandonat vehiculul și a părăsit locul accidentului. Oamenii legii au stabilit că mașina era închiriată, iar persoana care a luat-o în chirie a fost identificată.

Polițiștii continuă acțiunile pentru localizarea și reținerea șoferului. Circumstanțele exacte ale tragediei urmează să fie stabilite în cadrul investigațiilor.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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