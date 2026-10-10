Accidentul mortal de la Hulboaca // Șoferul care a fugit de la fața locului, reținut

Amintim că, în dimineața zilei de 9 octombrie, un bărbat de 60 de ani a decedat după ce a fost spulberat și strivit de două automobile. Urmare a accidentului, unul dintre conducătorii auto a fugit de la fața locului.

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Astfel, precizează IGP, urmare a măsurilor întreprinse, cel de-al doilea conducător auto a fost localizat și reținut. Este vorba despre un bărbat din raionul Călărași.

Potrivit informațiilor preliminare, după producerea accidentului, automobilul cu care acesta ar fi fost implicat în accident a fost reparat parțial.

În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni de documentare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și în vederea adoptării deciziilor legale ce se impun.