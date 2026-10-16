Adrian Băluțel îi acuză pe Ceban și Dodon că servesc interesele Federației Ruse: Niște trădători ordinari

„În ultimele două zile în spațiul public se vede foarte clar că Dodon, Ceban și alți oameni ai lui Putin în Chișinău au primit instrucțiunile și mesajele. Și Dodon, și Ceban nu văd o problemă că dronele rusești cad pe teritoriul Republicii Moldova. De la începutul anului 50 de drone rusești, multe cu explozibil, au căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Ei au primit o instrucțiune clară – să povestească că problema este că R. Moldova vrea să-și dezvolte capacități și industrie de apărare, și vrea să atragă investiții în acest sector”, a spus el în cadrul unei intervenții pe rețele sociale.

În acest context, Adrian Băluțel a amintit despre declarația lui Ion Ceban din această dimineață, în care edilul a acuzat guvernarea că ar pregăti deschiderea unei fabrici de asamblare a dronelor.

Deschide și: Fake-News ca armă politică. Cum a transformat Ion Ceban o scrisoare anonimă într-un scenariu despre o presupusă fabrică de drone din Chișinău

„Nu este prima dată când el debitează prostii, dar eu vreau să clarific trei lucruri. Până la construcția de fabrici, vom discuta în Parlament schimbarea legislației care permite dezvoltarea industriei de apărare, inclusiv industria de drone. Industrie privată care să facă locuri de muncă și investiții, și să producă capacități de apărare antiaeriană. Ceban știe acest lucru foarte bine, dar decide să povestească minciuni, pentru că se întrece cu Dodon cine este mai văzut și plăcut la Moscova”, a adăugat parlamentarul.

Potrivit lui, de fiecare dată când R. Moldova face ceva pentru a deveni mai puternică sau independentă de Rusia, Dodon, Ceban și Costiuc povestesc prostii.

„Când am depus cererea de aderare la UE, amintiți-vă ce spuneau ei. Ei spuneau că acest lucru va provoca Rusia și Chișinăul va fi o țintă legitimă. Când am scăpat de dependența energetică de Rusia, ne povesteau că vom îngheța iarna și s-a terminat Republica Moldova. Acum, când modernizăm Armata, când dezvoltăm industria militară care va crea locuri de muncă și va asigura țara cu dotări pentru apărarea antiaeriană, ei au început să explice că Moscova este în drept să ne atace”, precizează deputatul.

În acest context, Băluțel a menționat că unicul vinovat de faptul că în R. Moldova cad drone este Federația Rusă.

„Ea nu are nicio scuză și nu există niciun argument care ar justifica încercările Rusiei de a speria R. Moldova cu asemenea provocări. La fel, cum nu există nicio scuză pentru Rusia care a început un război împotriva Ucrainei”, spune acesta.

Potrivit parlamentarului, dacă Dodon și Ceban ar avea un pic de demnitate și patriotism, aceștia ar spune rușilor să oprească războiul din Ucraina și să-și ia armata din regiunea transnistreană.

„În loc de asta, ei caută scuze pentru Federația Rusă, ei servesc interesele Federației Ruse și povestesc că tot moldovenii sunt cei care se fac vinovați pentru faptul că dronele ruse vin peste noi. Asta este realitatea politică în care trăim. Aș vrea să o pot spune mai diplomatic, dar nu pot. Vedem niște oameni care servesc direct interesele Federației Ruse, justifică un război, nu văd cine a început acest război și încă îi fac pe moldoveni vinovați de consecințele acestui război și impactului asupra noastră. Niște trădători ordinari”, a conchis Adrian Băluțel.