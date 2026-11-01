Alegeri locale noi // Către ora 18:00 au votat peste o treime dintre alegători

Mai exact, este vorba despre 6043 de alegători care au venit să-și exercite dreptul constituțional.

„Procesul de vot decurge fără incidente. Secțiile de votare se vor închide la ora 21:00”, ne informează reprezentanții CEC.

În conformitate cu prevederile Codului electoral, alegerile locale noi și referendumul local sunt considerate valabile dacă la ele au participat cel puțin 1/4 din numărul de persoane înscrise în listele electorale.

Amintim că, alegerile locale noi pentru funcția de primar sunt organizate în: satele Cairaclia și Novosiolovca din raionul Taraclia, orașul Costești, raionul Rîșcani, satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și satul Chirsova, UTA Găgăuzia. În satul Tomai, UTA Găgăuzia va fi aleasă o nouă componență a consiliului local. În satul Delacău, raionul Anenii-Noi are loc un referendum local de consultare a cetățenilor privind exploatarea resurselor minerale utile din perimetrul intravilanului localității.

Deschide și Astăzi au loc alegeri noi în șapte localități din R. Moldova