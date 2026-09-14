Alertă în sudul R. Moldova. O nouă dronă a traversat spațiul aerian, la Palanca

Potrivit Ministerului Apărării, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse desfășurate în această dimineață asupra Ucrainei, o dronă a traversat pentru scurt timp spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona localității Palanca.

Mai exact, la ora 10:33, aceasta a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Maiaki (Ucraina), a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova în apropierea localității Palanca și a ajuns aproximativ 500 de metri în adâncimea teritoriului național. La ora 10:34, aparatul de zbor a revenit în spațiul aerian al Ucrainei, pe aceeași direcție.

Potrivit autorităților, traversarea ilegală a fost confirmată atât de reprezentanții Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, cât și ai Serviciului de Grăniceri al Ucrainei.

„Instituțiile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța cetățenilor”, precizează Ministerul Apărării.

Amintim că, în după-amiaza zilei de sâmbătă, o altă dronă a survolat spațiul aerian. Cazul a fost înregistrat în raioanele Soroca și Edineț.

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