Alertă la Palanca // IGPF: Activitatea punctului de trecere a frontierei rămâne sistată

În acest sens, perimetrul a fost securizat, iar accesul persoanelor în zonă a fost restricționat.

În ceea ce privește polițistul de frontieră rănit ca urmare a prăbușirii proiectilului, autoritățile menționează că starea de sănătate a acestuia este stabilă.

„Recomandăm cetățenilor să evite zona, iar pentru traversarea frontierei, călătorii sunt îndemnați să utilizeze punctul de trecere a frontierei Tudora. Prioritatea autorităților rămâne siguranța persoanelor și restabilirea activității în condiții care nu generează riscuri pentru călători și angajați”, se arată în comunicatul IGPF.

Amintim că, în această dimineață, un proiectil a căzut în apropiere de PTF Palanca, provocând deteriorări ale unui autobuz de rută și cabinei de control.

În urma acestui incident, au precizat sursele Deschide.MD, cinci persoane, printre care un polițist de frontieră, s-au ales cu traume ușoare.

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GALERIE FOTO // Noi detalii despre proiectilul căzut la PTF Palanca. Cinci persoane s-au ales cu diverse traume