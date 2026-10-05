Ambasadorul României condamnă incidentul de la Palanca: Suntem alături de R. Moldova și de cetățeni în fața acestor provocări

Potrivit diplomatului român, acest caz reprezintă o nouă dovadă clară a consecințelor directe pe care războiul de agresiune al Rusiei îl are asupra securității Republicii Moldova și asupra stabilității regionale.

„Astfel de incidente arată, încă o dată, riscurile pe care acest război le generează dincolo de teritoriul Ucrainei. Suntem alături de Republica Moldova, de autorități și de cetățeni în fața acestor provocări. România este și va rămâne alături de Republica Moldova, cu solidaritate și sprijin concret, inclusiv pentru consolidarea securității și rezilienței sale”, a scris Cristian-Leon Țurcanu.

Totodată, a precizat ambasadorul, România va continua să susțină Republica Moldova în fața amenințărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Amintim că, în această dimineață, un proiectil a căzut în apropiere de PTF Palanca, provocând deteriorări ale unui autobuz de rută și cabinei de control.

În urma acestui incident, au precizat sursele Deschide.MD, cinci persoane, printre care un polițist de frontieră, s-au ales cu traume ușoare.

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GALERIE FOTO // Noi detalii despre proiectilul căzut la PTF Palanca. Cinci persoane s-au ales cu diverse traume