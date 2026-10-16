Anatolie Nosatîi, după noi incidente cu drone: Orice încălcare a spațiului aerian reprezintă un pericol pentru cetățeni

Potrivit ministrului, patru aparate de zbor au survolat neautorizat spațiul aerian național, unul dintre acestea traversându-l în repetate rânduri.

”Chiar dacă toate au părăsit teritoriul național într-un interval scurt de timp, acest lucru nu înseamnă că incursiunile nu au prezentat un pericol. Orice încălcare a spațiului aerian național reprezintă un risc pentru siguranța cetățenilor. Continuăm monitorizarea situației”, a scris Anatolie Nosatîi pe Facebook.

Potrivit informațiilor prezentate anterior de autorități, prima incursiune a fost înregistrată la ora 23:02, când un obiect aerian a pătruns dinspre regiunea Odesa, Ucraina, în direcția localității Ivanovca. Acesta a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 23:20.

Alte două aparate de zbor au fost detectate în jurul orelor 03:37 și 03:46, în zonele Tudora și Otaci. Ambele au părăsit teritoriul național după aproximativ unul-două minute.

Cel de-al patrulea aparat a fost detectat la ora 05:59, în apropierea localității Căplani, raionul Ștefan Vodă. După ce a părăsit spațiul aerian național, acesta a revenit la ora 06:09, survolând zona localității Purcari, apoi a ieșit prin regiunea transnistreană, în direcția Ucrainei.

Incidentele s-au produs pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei și reprezintă noi încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova.

Deschide și: Spațiul aerian al R. Moldova, survolat de drone în timpul nopții