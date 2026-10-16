Deschide.md

Anatolie Nosatîi, după noi incidente cu drone: Orice încălcare a spațiului aerian reprezintă un pericol pentru cetățeni

Deschide.MD
Actualizat la:
Anatolie Nosatîi, după noi incidente cu drone: Orice încălcare a spațiului aerian reprezintă un pericol pentru cetățeni

Cele patru aparate de zbor care au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 15 spre 16 octombrie au reprezentat un pericol pentru siguranța cetățenilor, chiar dacă au părăsit teritoriul statului într-un interval scurt de timp. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, care a condamnat ”fiecare caz de încălcare care amenință securitatea națională”.

Potrivit ministrului, patru aparate de zbor au survolat neautorizat spațiul aerian național, unul dintre acestea traversându-l în repetate rânduri.

Chiar dacă toate au părăsit teritoriul național într-un interval scurt de timp, acest lucru nu înseamnă că incursiunile nu au prezentat un pericol. Orice încălcare a spațiului aerian național reprezintă un risc pentru siguranța cetățenilor. Continuăm monitorizarea situației”, a scris Anatolie Nosatîi pe Facebook.

Potrivit informațiilor prezentate anterior de autorități, prima incursiune a fost înregistrată la ora 23:02, când un obiect aerian a pătruns dinspre regiunea Odesa, Ucraina, în direcția localității Ivanovca. Acesta a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 23:20.

Alte două aparate de zbor au fost detectate în jurul orelor 03:37 și 03:46, în zonele Tudora și Otaci. Ambele au părăsit teritoriul național după aproximativ unul-două minute.

Cel de-al patrulea aparat a fost detectat la ora 05:59, în apropierea localității Căplani, raionul Ștefan Vodă. După ce a părăsit spațiul aerian național, acesta a revenit la ora 06:09, survolând zona localității Purcari, apoi a ieșit prin regiunea transnistreană, în direcția Ucrainei.

Incidentele s-au produs pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei și reprezintă noi încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova.

Deschide și: Spațiul aerian al R. Moldova, survolat de drone în timpul nopții

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md