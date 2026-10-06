AUDIO // „Ce nu se rezolvă cu bani, se rezolvă cu mulți bani”. CNA publică probe în cazul inspectorilor ANSA de la Leușeni suspectați de acte de corupție

Într-o discuție înregistrată de oamenii legii, unul dintre suspecți anunță că, atunci când el este responsabil de activitatea postului de inspecție, el decide care va fi decizia adoptată cu agenții economici.

„Când sunt eu în tură, eu hotărăsc tot”, spune acesta.

Într-o altă convorbire, una dintre persoanele investigate anunță: „Știți cum este la noi o vorbă: ce nu se rezolvă cu bani, se rezolvă cu mulți bani. Dar se rezolvă полюбому”.

Amintim că doi angajați ai ANSA sunt suspectați că ar fi primit între 500 și 800 de euro de la agenți economici pentru a facilita introducerea în Republica Moldova a unor produse neconforme. Mai exact, în schimbul banilor, funcționarii ar fi efectuat controale superficiale asupra mărfurilor importate. Unele produse ar fi trecut frontiera fără prelevarea probelor de laborator sau fără ca acestea să fie analizate.

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