AUDIO // CNA a publicat interceptări în dosarul numerelor neutre: Putem rezolva, dar discuția începe de la 100 de mii de lei

”Se poate rezolva, dar aici discuția începe de la o sută de mii și mai sus”, afirmă unul dintre interlocutori într-o înregistrare. Celălalt îi cere să renunțe la explicații și să-i spună direct de câți bani este nevoie.

Într-o altă interceptare, interlocutorii numără 13 bancnote, în valoare totală de 1.300 de euro. După transmiterea banilor, unul dintre ei promite că actele ar putea fi pregătite chiar a doua zi, până la prânz, iar beneficiarul ar putea veni ulterior să ridice numerele de înmatriculare.

Interceptările fac parte din dosarul în care un angajat al Agenției Servicii Publice și un angajat al Postului vamal Hîrbovăț au fost reținuți pentru 72 de ore. Ancheta, desfășurată de CNA sub conducerea Procuraturii Anticorupție, vizează mai mulți funcționari ai ASP și ai Serviciului Vamal.

Potrivit anchetatorilor, mai mulți angajați ai ASP, printre care un șef al Secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol, ar fi acționat în complicitate cu un angajat al Postului vamal Hîrbovăț și cu alți funcționari vamali.

Aceștia sunt bănuiți că ar fi facilitat eliberarea documentelor necesare pentru obținerea numerelor de înmatriculare neutre pentru automobile care nu întruneau condițiile prevăzute de lege. Pentru a trece cu vederea neconcordanțele și a urgenta procedurile, funcționarii ar fi pretins și primit între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare automobil.

Datele preliminare ale anchetei arată că, prin intermediul presupusei scheme, ar fi fost eliberate ilegal peste 100 de numere de înmatriculare neutre. Totodată, prin evitarea achitării drepturilor de import, în special a accizelor, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei.

În dimineața zilei de 15 septembrie, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile și sediile persoanelor vizate în dosar, inclusiv la compania care ar fi importat și declarat automobilele, la firme afiliate acesteia și la brokerul vamal care ar fi fost implicat în perfectarea actelor.

În urma descinderilor, angajatul ASP și angajatul Postului vamal Hîrbovăț au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA.

Deschide și: FOTO // Percheziții la ASP și Serviciul Vamal într-un dosar de corupție. Doi angajați, reținuți pentru 72 de ore