BPR: Krasnoselski va avea interdicție să părăsească Republica Moldova timp de cinci ani, după vizita la Moscova

”Este o provocare a Rusiei pentru a împiedica integrarea europeană a Republicii Moldova. Condamnăm acțiunile Rusiei și vom analiza măsurile de răspuns posibile fără a escalada situația, ținând cont că intenția Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova este una continuă”, se arată în comentariul instituției.

Biroul politici de reintegrare precizează că, la întoarcerea lui Krasnoselski, autoritățile vor aplica măsuri restrictive, inclusiv interdicția de a părăsi teritoriul statului pentru următorii cinci ani.

Totodată, instituția explică faptul că deplasarea liderului separatist în Federația Rusă a avut loc în contextul unor discuții facilitate de OSCE privind aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene în perioada iernii.

Potrivit Biroului, implicarea OSCE rămâne esențială atât pentru soluționarea problemelor legate de livrările de gaze către locuitorii din stânga Nistrului, cât și pentru prevenirea escaladării tensiunilor și consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului.

Amintim că Vadim Krasnoselski a fost decorat miercuri, 4 noiembrie, la Moscova, cu ”Ordinul de Onoare”, distincție oferită de președintele rus Vladimir Putin. În cadrul ceremoniei, liderul separatist a fost prezentat drept ”președintele Republicii Moldovenești Nistrene”, deși Federația Rusă nu recunoaște oficial independența regiunii transnistrene.

Putin a elogiat conducerea administrației separatiste, susținând că regiunea continuă să se dezvolte în pofida unor presupuse presiuni externe și că locuitorii acesteia își apără drepturile, interesele și limba rusă.

Deschide și: Liderul separatiștilor transnistreni, Vadim Krasnoselski, decorat de Putin cu „Ordinul de Onoare”

Vizita are loc cu puțin timp înainte de expirarea mandatului lui Krasnoselski. Administrația separatistă de la Tiraspol intenționează să organizeze așa-numitele alegeri prezidențiale în luna decembrie, iar candidatul promovat de forțele separatiste este Vitali Neagu, pretinsul vicepremier al regiunii.