Ceban și-a demis șeful de cabinet după acuzațiile de abuzuri. Tatiana Oboroc părăsește MAN

Într-o postare pe rețelele sociale, Oboroc afirmă că decizia de demitere a venit după ce a denunțat public presupuse practici ilegale și abuzive din cadrul Primăriei Chișinău.

”Ceea ce am anticipat după declarația mea publică s-a întâmplat. Primarul general Ion Ceban a decis să mă demită din funcție, în pofida faptului că mă aflu în concediu medical”, a scris aceasta.

Potrivit Tatianei Oboroc, în ultima perioadă ar fi fost supusă unor presiuni și tentative de intimidare și discreditare, pe care le atribuie persoanelor din anturajul lui Ion Ceban. Aceasta consideră că demiterea sa ridică semne de întrebare privind respectarea legislației muncii și a drepturilor angajaților.

Oboroc mai susține că a depus o cerere pentru acordarea concediului de îngrijire a nepoatei sale, până la împlinirea vârstei de trei ani, și acuză conducerea municipalității că ar ignora garanțiile sociale prevăzute de lege.

În aceeași postare, aceasta face referire și la presupuse presiuni asupra familiei sale, inclusiv în legătură cu activitatea profesională și participarea membrilor familiei la proceduri de achiziții publice. Oboroc afirmă că eventualele acuzații care o vizează pe ea sau pe apropiații săi trebuie examinate de instituțiile competente și declară că este dispusă să coopereze în cadrul oricăror verificări legale.

Pe fondul conflictului cu Ion Ceban, Tatiana Oboroc a anunțat că părăsește formațiunea MAN.

”Nu mai rezonez cu ideile, practicile și direcția politică pe care Ion Ceban le promovează astăzi. Nu pot să mă asociez cu un mod de a face politică în care loialitatea pare să fie mai importantă decât legea, demnitatea umană și respectul față de oameni”, a declarat aceasta.

Oboroc a precizat că, în cadrul MAN, a coordonat inițial activitatea politică din raionul Edineț, iar ulterior a fost responsabilă de organizațiile teritoriale din nordul Republicii Moldova.

Amintim că, anterior, Tatiana Oboroc, fost șef al Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului din municipiul Chișinău, a lansat acuzații publice privind presupuse ilegalități și abuzuri în administrația municipală. Aceasta a declarat că nu mai este dispusă să accepte indicații pe care le consideră incorecte și nici să păstreze tăcerea pentru a-și proteja funcția.

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