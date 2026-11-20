Potrivit BPR, eliberarea celor doi a fost posibilă în urma eforturilor autorităților Republicii Moldova și a cooperării cu partenerii internaționali în problema respectării drepturilor omului în raioanele de est ale Republicii Moldova.

„Eliberarea acestora este rezultatul unui efort comun și al implicării consecvente a autorităților Republicii Moldova, în cooperare cu Misiunea OSCE în Republica Moldova, Delegația Uniunii Europene și alți parteneri externi, care au contribuit la promovarea și susținerea demersurilor în vederea soluționării acestor cazuri”, precizează Biroul.

Instituția anunță că demersurile nu se vor opri odată cu eliberarea lui Zaharov și Vasilițov.

„Vom insista privind eliberarea tuturor celorlalte persoane deținute ilegal în regiunea transnistreană și reiterăm importanța continuării eforturilor comune pentru restabilirea drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora”, se arată în reacția BPR.

Eliberarea lui Oleg Zaharov și Veaceslav Vasilițov a fost anunțată anterior de Misiunea OSCE în Republica Moldova. Organizația a precizat că a monitorizat permanent situația celor doi și că reprezentanții săi i-au vizitat periodic în locurile de detenție.

Cei doi au fost reținuți de structurile de la Tiraspol în 2024. Oleg Zaharov a fost reținut în luna ianuarie, în timp ce se afla la medic, la Tiraspol, fiind ulterior acuzat de trafic de droguri. La momentul reținerii, structurile transnistrene nu ar fi găsit droguri asupra sa. Câteva ore mai târziu, când Zaharov se afla deja în arest, acestea au anunțat că ar fi depistat asupra lui substanțe interzise.

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