Conducerea R. Moldova, după publicarea raportului Comisiei Europene: Lucrând mai departe, putem atinge obiectivele pe care ni le-am propus

Potrivit șefului statului, documentul prezentat reflectă munca depusă în ultimul an pentru alinierea la standardele UE.

„În ultimele 12 luni am înregistrat progrese în toate cele 33 de capitole de negocieri. Ne-am propus să încheiem negocierile de aderare către anul 2028. Comisia Europeană consideră acest obiectiv ambițios, dar realizabil, dacă păstrăm ritmul reformelor. Această apreciere trebuie să ne dea încredere că, lucrând mai departe, putem atinge obiectivele pe care ni le-am propus ca țară”, a scris președintele.

Maia Sandu s-a referit și la domeniile în care autoritățile urmează să întreprindă mai multe măsuri.

„Raportul precizează și unde mai avem de lucru: aplicarea legilor adoptate și rezultate concrete în dosarele de corupție. Știm ce avem de făcut. Mulțumesc tuturor celor care duc această muncă zi de zi – în instituții, în societatea civilă și în sectorul privat. Continuăm”, a adăugat ea.

Prim-ministrul Vasile Tofan a menționat că în raportul publicat, reprezentanții Comisiei Europene includ R. Moldova în lista celor patru state care sunt cele mai avansate în proces și confirmă că reformele din ultimii ani au adus republica mai aproape ca niciodată de obiectivul nostru.

„Comisia spune direct că ținta noastră de a închide provizoriu negocierile la începutul lui 2028 este ambițioasă, dar realizabilă, dacă menținem ritmul reformelor. Este o recunoaștere importantă pentru Moldova și pentru toți cei care au muncit pentru acest rezultat - în instituții și în societate, inclusiv într-o perioadă foarte dificilă. Ne bucurăm de rezultat, dar nu încetinim. Integrarea europeană este proiectul nostru național și depinde, înainte de toate, de cât de bine ne facem lucrul acasă”, a scris șeful Executivului.

Potrivit președintelui Parlamentului și liderului PAS, Igor Grosu, raportul publicat este rezultatul unei munci enorme.

„Avem rezultate, avem un plan clar și avem mult de muncă în continuare. Reformele trebuie să se simtă și în viața de zi cu zi a oamenilor: instituții care funcționează, servicii publice mai bune, o economie mai puternică și mai multe oportunități aici, acasă. Așa cum am promis la ultimele alegeri - vom munci ca să menținem ritmul actual al reformelor și să încheiem negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028. Construim împreună Moldova”, a anunțat speakerul.

Amintim că, reprezentanții Comisiei Europene au publicat astăzi raportul anual privind extinderea UE. Potrivit documentului, R. Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea celorlalte două clustere de capitole de negociere în procesul de aderare la Uniunea Europeană.