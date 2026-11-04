Cristina Gherasimov, după publicarea raportului Comisiei Europene: R. Moldova a înregistrat progrese în toate capitolele de negociere

Potrivit oficialului, statul nostru a înregistrat progrese în toate capitolele de negociere, iar în 25 de capitole a trecut la un nivel mai înalt de pregătire pentru aderare.

„Comisia a propus și o foaie de parcurs pentru Republica Moldova care zice clar că Moldova poate închide negocierile de aderare în 2028 dacă menține același ritm al reformelor de care dă dovadă în ultimii ani. Mulțumesc tuturor funcționarilor publici, experților și partenerilor noștri care au muncit zile și nopți pentru a atinge aceste rezultate frumoase”, a scris Gherasimov.

Amintim că, reprezentanții Comisiei Europene au publicat astăzi raportul anual privind extinderea UE. Potrivit documentului, R. Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea celorlalte două clustere de capitole de negociere în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

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