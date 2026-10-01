Detalii despre drona care a explodat la Orhei: trei cratere și fragmente pe o rază de 120 de metri

Preliminar, drona s-a lovit de copacii dintr-o fâșie forestieră aflată în apropierea traseului G72, la aproximativ 10 metri de carosabil.

În urma exploziei s-a format un crater cu un diametru de aproximativ 50 de centimetri și o adâncime de circa 30 de centimetri, iar mai mulți copaci au fost deteriorați pe o rază de aproximativ 30 de metri.

La aproximativ 15 metri de locul principal al exploziei au mai fost găsite două cratere cu diametrul de aproximativ 50 și 30 de centimetri. Totodată, pe o rază de circa 120 de metri au fost depistate mai multe fragmente ale dronei, inclusiv componente marcate „Герань-4”, blocuri electronice și un motor turboreactiv.

Toate componentele găsite au fost ridicate și transmise pentru expertiză.

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