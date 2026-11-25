Demnitarul a spus că această măsură se aplică în contextul riscurilor majore de deconectări, din cauza bombardamentelor rusești asupra rețelelor din Ucraina. Iar sistemul electro-energetic al R. Moldova este strâns conectat cu cel ucrainean.

„Această necesitate derivă din situația regională energetică. Sistemul nostru electro-energetic nu functionează de unul singur, ci este integrat cu cel ucrainean. Or, atacurile în special din ultima săptămână asupra sistemului electrico-energetic ucrainean poartă riscuri de funcționare a sistemului nostru.

De aceea, noi avem nevoie de pârghii, prin mecanismul de Stare de Alertă, pentru menține funcționarea sistemului stabil, pentru a limita exporturile de energie electrică produsă în R. Moldova în anumite interval orare. Deci în special, în orele de vârf de consum între ora 5:00 și ora 22:00 seara – exporturile de energie electrică din R. Moldova urmează să fie interzise”, a declarat Dorin Junghietu în urma ședinței de astăzi, 25 noiembrie, a Guvernului.

În ceea ce privește alimentarea cu agentul termic, aici tot pot exista un șir de provocări în special în cazurile de răciri bruște.

„Știm foarte bine ce presiune există la prețurile la gaze pe piața Europeană, iar CET-urile noastre la moment funcționează pe bază de gaze. În momentul în care ar fi o răcire bruscă și temperaturile ar scădea foarte mult, trebuie considerate inclusiv trecerea parțială a CET-urilor pe păcură. De aceea avem nevoie de măsuri pentru a interveni rapid”, a mai spus Dorin Junghietu.

Potrivit ministrului, autoritățile de la Chișinău au nevoie de această Stare de Alertă pentru a interveni mult mai repede în cazuri de force-majeure și pentru a oferi cetățenilor energia electrică necesară.

Deschide și Guvernul propune instituirea stării de alertă în sectorul energetic pentru 30 de zile. Premierul Vasile Tofan va merge în Parlament