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Drona prăbușită la Antonești este de tip „Geran-2”. Aparatul a lovit un pilon de beton

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Drona prăbușită la Antonești este de tip „Geran-2”. Aparatul a lovit un pilon de beton

Drona ale cărei rămășițe au fost descoperite joi într-o plantație de viță-de-vie de la marginea satului Antonești, raionul Ștefan Vodă, este de model „Geran-2”, cu propulsie turbo-reactivă. Concluzia preliminară aparține experților Secției tehnico-explozive a Poliției.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, aparatul a lovit un pilon de beton la aproximativ 1,5 metri deasupra solului și a explodat. Suflul exploziei s-a extins pe o rază de aproximativ 25 de metri.

În urma verificărilor efectuate în zonă, experții nu au depistat alte substanțe sau dispozitive explozive.

Rămășițele aparatului de zbor au fost descoperite joi, 12 noiembrie, în extravilanul satului Antonești. Poliția a fost alertată de un cetățean care a observat obiectele suspecte într-o plantație de viță-de-vie.

Inițial, autoritățile au anunțat că aparatul nu fusese identificat și au trimis la fața locului experții Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare pentru examinarea fragmentelor.

Investigațiile continuă, iar autoritățile urmează să dispună expertize de specialitate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.

Deschide.MD: FOTO // Rămășițele unui aparat de zbor, descoperite într-o plantație de viță-de-vie din raionul Ștefan Vodă. Poliția a intervenit la fața locului

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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