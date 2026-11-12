Drona prăbușită la Antonești este de tip „Geran-2”. Aparatul a lovit un pilon de beton

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, aparatul a lovit un pilon de beton la aproximativ 1,5 metri deasupra solului și a explodat. Suflul exploziei s-a extins pe o rază de aproximativ 25 de metri.

În urma verificărilor efectuate în zonă, experții nu au depistat alte substanțe sau dispozitive explozive.

Rămășițele aparatului de zbor au fost descoperite joi, 12 noiembrie, în extravilanul satului Antonești. Poliția a fost alertată de un cetățean care a observat obiectele suspecte într-o plantație de viță-de-vie.

Inițial, autoritățile au anunțat că aparatul nu fusese identificat și au trimis la fața locului experții Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare pentru examinarea fragmentelor.

Investigațiile continuă, iar autoritățile urmează să dispună expertize de specialitate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.

Deschide.MD: FOTO // Rămășițele unui aparat de zbor, descoperite într-o plantație de viță-de-vie din raionul Ștefan Vodă. Poliția a intervenit la fața locului