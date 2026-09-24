Explozie în Florești. Rămășițele unei drone, depistate de oamenii legii

Din fericire, precizează IGP, victime nu au fost raportate.

La fața locului se îndreaptă toate subdiviziunile specializate ale Poliției, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și efectuarea expertizelor necesare.

În acest context, Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie de obiecte necunoscute sau suspecte și să apeleze imediat Serviciul 112 dacă observă astfel de obiecte.

Amintim că în această dimineață mai multe obiecte aeriene neidentificate au survolat spațiul aerian al R. Moldova.

Deschide și: Obiecte aeriene neidentificate, detectate în spațiul aerian al R. Moldova