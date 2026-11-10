FOTO // Accidentul de pe bd. Grigore Vieru: șoferul suspectat că a provocat tragedia a fost reținut și se află în custodia poliției

ȘTIREA INIȚIALĂ: Persoana care a închiriat automobilul implicat în accidentul de pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău a fost reținută. În timpul audierilor, bărbatul a declarat că a transmis mașina unui alt tânăr, care este în prezent căutat de poliție.

Oamenii legii au făcut publică fotografia tânărului și solicită ajutorul cetățenilor pentru identificarea locului în care se află. Persoanele care dețin informații sunt îndemnate să sune la 112. Poliția garantează confidențialitatea și anonimatul surselor.

Amintim că accidentul s-a produs în seara zilei de 10 noiembrie, când un automobil de marca Ford a lovit doi pietoni pe o trecere de pietoni din centrul capitalei. Șoferul a fugit de la locul impactului.

O femeie de aproximativ 30 de ani și un tânăr de 21 de ani au fost transportați la spital în stare gravă. Ulterior, femeia a decedat în urma traumatismelor suferite.