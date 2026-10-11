FOTO // Noi detalii despre drona prăbușită în Anenii Noi. Ce spune Poliția

Conform datelor prezentate, oamenii legii au fost alertați în jurul orei 22:20 de către mai mulți oameni care au comunicat că la mică distanță deasupra raionului ar fi fost observată o dronă. Ulterior, aparatul de zbor ar fi căzut și ar fi explodat într-o pădure.

„Specialiştii Secției tehnico-explozivǎ a Poliției urmează să examineze obiectul și să stabilească toate circumstanțele”, se arată în mesajul IGP.

În acest context, Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie și să nu atingă eventualele fragmente sau obiecte suspecte și să evite zona până la finalizarea verificărilor.

Deschide și: Dronă prăbușită în Anenii Noi. Precizările Ministerului Apărării