Potrivit informațiilor oferite de Poliție, forțele de ordine au au intervenit în mai multe situații provocate de căderea arborilor.

Astfel:

În satul Tătărăuca Nouă, raionul Soroca, un arbore a blocat parțial carosabilul. Acesta a fost înlăturat, iar circulația a fost reluată în condiții normale;

În municipiul Bălți, pe strada Calea Ieșilor, un arbore căzut pe carosabil a fost înlăturat, fiind restabilită circulația;

Pe traseul G-72, între localitățile Brănești și Ivancea, raionul Orhei, un arbore a căzut peste un automobil aflat în deplasare, provocând avarierea acestuia;

În satul Sîrcova, raionul Rezina, un arbore a căzut peste firele electrice;

În orașul Vadul lui Vodă, în direcția localității Bălăbănești, un arbore a căzut pe carosabil și a rupt un cablu electric, o parte din localitate rămânând fără energie electrică.

În continuare, polițiștii sunt în teren și intervin pentru înlăturarea consecințelor provocate de vântul puternic și pentru a oferi siguranță cetățenilor.

„Recomandăm cetățenilor să evite deplasarea în apropierea arborilor și a firelor electrice rupte sau căzute. Nu vă apropiați de acestea și nu încercați să le înlăturați. Dacă observați astfel de situații sau aveți nevoie de ajutor, apelați 112”, este mesajul autorităților.

Amintim că, pentru vineri, 20 noiembrie, meteorologii au emis o avertizare sub formă de Cod galben și Cod portocaliu de vânt puternic. Acesta este valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Deschide și Cod galben și portocaliu de vânt puternic în R. Moldova. Rafalele vor atinge 23 m/s