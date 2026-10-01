Guvernul a publicat harta noii organizări administrativ-teritoriale. Cum vor arăta cele trei regiuni

Harta arată delimitarea celor trei viitoare regiuni administrative, care ar urma să preia o parte dintre atribuțiile actualului nivel raional.

Găgăuzia își va păstra autonomia, iar municipiile Chișinău și Bălți își vor menține statutul actual. Taraclia ar urma să fie reorganizată în municipiu de nivelul doi.

Anterior, în cadrul unei conferințe de presă, premierul Vasile Tofan a precizat că cele trei regiuni nu vor reprezenta „raioane gigantice”, ci vor avea atribuții diferite față de actualele autorități raionale. Acestea se vor concentra în principal pe dezvoltarea regională, planificarea strategică și implementarea proiectelor de amploare.

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