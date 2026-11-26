”Rusia recurge la noi diversiuni informaționale pentru a distrage atenția de la încălcările tot mai frecvente ale spațiului nostru aerian de către drone, care pun în pericol siguranța cetățenilor noștri. Avem de-a face cu un caz clasic al propagandei ruse: săptămâna trecută trimiteau drone deasupra Chișinăului, iar astăzi tot ei ne avertizează că cineva pregătește provocări”, se arată în comentariul Guvernului.

În ceea ce privește declarațiile alarmiste ale unor politicieni, Executivul subliniază că menținerea păcii și asigurarea securității cetățenilor rămân principalele sale priorități.

”Prioritatea Guvernului rămâne neschimbată: pacea și siguranța țării. Îi îndemnăm pe acești politicieni să nu mai sperie oamenii cu narative fabricate la Moscova”, transmite Guvernul.

Precizările vin după ce liderul PSRM, Igor Dodon, a lansat un mesaj în care a sugerat că Republica Moldova riscă să fie atrasă într-o confruntare militară, fără a prezenta dovezi care să susțină existența unui asemenea pericol.

”Republica Moldova are nevoie de pace, nu de escaladare. Îndemn conducerea țării să dea dovadă de responsabilitate, să nu se lase atrasă în provocări și să nu permită implicarea țării noastre în război”, a declarat Dodon, adăugând că următoarele săptămâni vor fi „deosebit de importante” a declarat Dodon.

Amintim că Ambasada Federației Ruse la Chișinău a anunțat că ar fi intrat în posesia unor informații privind pregătirea, în următoarele zile, a unei pretinse ”provocări cu caracter antirusesc”, care ar urmări deteriorarea radicală a relațiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Misiunea diplomatică nu a prezentat însă nicio dovadă în susținerea afirmațiilor sale.

Totodată, reprezentanții Ambasadei Rusiei au îndemnat autoritățile de la Chișinău să se abțină de la ceea ce numesc ”acțiuni nechibzuite de escaladare”, sugerând că Republica Moldova ar fi atrasă deliberat într-o confruntare cu Federația Rusă.

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