Hotărârea Curții Constituționale privind comisiile de vetting nu afectează actele emise anterior

Domnica Manole a explicat, într-un briefing de presă susținut după pronunțarea hotărârii, că Parlamentul nu a respectat procedura constituțională de adoptare a legilor organice, care presupune votarea acestora în cel puțin două lecturi. Curtea a constatat că amendamentul privind numirea membrilor comisiilor de evaluare externă nu avea o legătură indispensabilă cu proiectul de lege votat în prima lectură, care viza modificarea legislației contravenționale și penale pentru consolidarea protecției judecătorilor și procurorilor.

Proiectul inițial a fost votat în prima lectură pe 19 februarie, iar amendamentul privind mecanismul de numire a membrilor internaționali ai comisiilor de evaluare externă a fost formulat pe 4 martie.

Curtea a mai menționat că, într-o opinie comună privind modificările legislative, Comisia de la Veneția și Direcția Generală pentru Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului Europei au calificat drept vagă legătura dintre amendament și proiectul inițial.

Contactat de IPN pentru o reacție la hotărârea Curții, deputatul PAS Igor Chiriac, autorul amendamentului care a permis reducerea pragului de vot, a declarat că a luat act de decizie și se va pronunța după publicarea motivării acesteia. „Având în vedere că până la acest moment nu este publicată hotărârea motivată, nu mă pot expune. Voi lua act de raționamentele care au stat la baza hotărârii Curții. Indiferent care ar fi ele, trebuie luate în calcul pe viitor”, a declarat deputatul.

Totodată, Igor Chiriac a invocat opinia Comisiei de la Veneția, afirmând că aceasta a considerat că reducerea la 51 a numărului de voturi necesare pentru numirea unui membru internațional corespunde standardelor democratice.

Curtea a declarat neconstituționale prevederile care au redus de la trei cincimi la majoritatea deputaților aleși numărul de voturi necesare pentru numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare externă. Modificările au fost adoptate la propunerea deputaților PAS, în contextul numirii lui Herman von Hebel în Comisia de vetting.

Deschide și Modificările legislative care au permis numirea lui Bernard Lavigne și Herman von Hebel în funcția de membri ai Comisiei de evaluare externă, neconstituționale