Reacția demnitarului vine după ce Ambasada Rusiei a publicat ieri, 25 noiembrie, un mesaj prin care ar avertiza asupra unor presupuse pregătiri de provocări anti-rusești. Speakerul Igor Grosu spune că nu știe la ce anume se referă autoritățile moscovite, dar a menționat că anume Rusia este de fapt cea care atacă, trimite drone în regiune și încalcă regulile, teritoriul și spațiul aerian al R. Moldova.

„Unicul stat, care face provocări în spațiul ăsta al Europei, este Federația Rusă. În primul rând: ei sunt cu provocările, ei sunt cu atacurile, cu intervențiile, invaziile ș.a.m.d. Și doi - o fi făcut ceva. Cel cu musca pe căciulă caută să se justifice.

Noi trăim cu sentimentul acesta și trebuie să fim pregătiți pentru orice provocare, care vine din partea Federației Ruse. În rest, instituțiile trebuie să urmărească atent, urmărim și noi atent. Ultima dată un diplomat rus a fost rugat să revină în patrie și a urmat un răspuns în oglindă. Dar altceva nu cunosc, urmărim”, a declarat Igor Grosu înainte de ședința Parlamentului.

Președintele Parlamentului a mai subliniat că în Strategia Națională de Securitate a R. Moldova este menționat faptul că există două pericole: 1 cel intern – corupția, și 2 cel extern – Federația Rusă. „Pornind de la aceste două lucruri - da, în zona aceasta a Europei, unicul stat care reprezintă un pericol pentru securitatea inclusiv a R. Moldova este Federația Rusă”, a punctat Igor Grosu.

Demnitarul s-a referit la recentul mesaj al Rusiei, care a acuzat Chișinăul de pregătirea unor provocări, care ar escalada tensiunile dintre cele două state. Ambasada Federației Ruse la Chișinău susține că în următoarele zile ar urma să aibă loc o „provocare cu caracter antirusesc”, fără a oferi mai multe argumente.

La rândul său, Guvernul de la Chișinău a calificat acest mesaj drept „o nouă diversiune informațională a Moscovei, menită să distragă atenția de la încălcările repetate ale spațiului aerian al R. Moldova de către dronele rusești”.

Deschide și Ambasada Rusiei acuză preventiv Chișinăul de escaladarea tensiunilor. Guvernul R. Moldova: O nouă diversiune informațională