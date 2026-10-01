Igor Grosu, după explozia dronei în raionul Orhei: „Nu putem și nu trebuie să normalizăm asemenea incidente”

„Condamnăm categoric și vom continua să condamnăm de fiecare dată survolarea ilegală a spațiului nostru aerian. Nu putem și nu trebuie să normalizăm asemenea incidente, mai ales atunci când ele se produc tot mai aproape de localitățile noastre și de oameni”, a scris Grosu.

Potrivit președintelui Parlamentului, drona a explodat în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie, după ce s-a lovit de arborii dintr-o fâșie forestieră. Deflagrația a provocat un crater cu diametrul de aproximativ 50 de centimetri și o adâncime de circa 30 de centimetri.

Pe o rază de aproximativ 30 de metri au fost constatate deteriorări ale copacilor provocate de suflul exploziei, precum și urme ale efectului termic.

Datele preliminare ale experților Secției tehnico-explozive a Poliției arată că aparatul prezintă elemente specifice unei drone de tip „Geran”, dotată cu motor turboreactiv.

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În urma incidentului nu au fost raportate victime. Circulația pe traseul Ivancea–Brănești a fost restricționată temporar, în timp ce serviciile specializate au cercetat zona.