Încă o dronă, detectată deasupra Republicii Moldova. A intrat dinspre Ucraina și a traversat segmentul transnistrean

Potrivit instituției, drona a intrat în spațiul aerian național la ora 11:09 și s-a deplasat în apropierea localității Cioburciu, în direcția localității Pervomaisc.

Zece minute mai târziu, la ora 11:19, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova în apropiere de Cuciurgan.

Drona și-a continuat ulterior deplasarea spre localitatea Stepove din Ucraina. Instituțiile naționale continuă să monitorizeze situația, în coordonare cu autoritățile partenere externe.

Menționăm că incidentul a avut loc la mai puțin de o oră după ce o altă dronă rusească a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în zona localității Palanca, pe fundalul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei.

Potrivit Ministerului Apărării, primul aparat a intrat în spațiul aerian al țării la ora 10:33, din direcția localității ucrainene Maiaki, și a pătruns aproximativ 500 de metri în interiorul teritoriului Republicii Moldova. Un minut mai târziu, drona a revenit în spațiul aerian al Ucrainei.

Traversarea ilegală a fost confirmată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova și Serviciul de Grăniceri al Ucrainei.

Un incident similar a fost raportat și sâmbătă, 12 septembrie, când o altă dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, în raioanele Soroca și Edineț.