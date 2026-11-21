Totodată, alte patru persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit IGSU, pompierii au evacuat în total 12 persoane, printre care și fetița de 7 ani.

Până în prezent, nu au fost înregistrate persoane cu arsuri.

Amintim că incendiul a izbucnit în jurul orei 18:54, într-un bloc de locuit din sectorul Botanica. Flăcările au cuprins două apartamente situate la etajul 10. La fața locului au fost trimise zece echipaje de pompieri și salvatori, care au intervenit pentru stingerea focului.

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