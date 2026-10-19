Începe conectarea la căldură a instituțiilor de învățământ și a spitalelor din Chișinău

„Astăzi am semnat dispoziția de conectare la agentul termic, la căldură a instituțiilor sociale din municipiul Chișinău – școli, grădinițe, spitale și alte instituții sociale”, a declarat primarul general Ion Ceban.

Anterior, Termoelectrica a anunțat că blocurile locative, instituțiile publice și agenții economici pot fi conectați la sistemul centralizat de încălzire la cerere. Solicitarea trebuie depusă de gestionarul imobilului sau de administratorul blocului locativ, fiind însoțită de fișa tehnică ce confirmă pregătirea instalațiilor de utilizare a energiei termice.

Anul trecut, sezonul de încălzire în municipiul Chișinău a început pe 3 octombrie.