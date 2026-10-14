La mulți ani, Chișinău! Conducerea R. Moldova și Delegația UE au felicitat capitala de Hramul orașului

În mesajul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a felicitat atât locuitorii capitalei, cât și cetățenii din celelalte localități care sărbătoresc hramul pe 14 octombrie. Oficialul a subliniat că dezvoltarea satelor și orașelor trebuie să rămână o prioritate, astfel încât oamenii să beneficieze de condiții mai bune de trai.

„De la orașe mari până la cele mai mici sate, fiecare loc din țara noastră are farmecul său, oameni harnici și povești care ne leagă de casă. Cu toții ne dorim localități mai îngrijite, drumuri mai bune, servicii de calitate și condiții în care oamenii să trăiască cu drag și cu demnitate. S-au făcut pași înainte, dar mai avem mult de muncit”, a scris Igor Grosu pe rețele sociale.

Șeful Legislativului a adăugat că, prin eforturi comune și consolidarea administrațiilor locale, satele și orașele pot deveni locuri în care oamenii să își dorească să rămână și să își construiască viitorul.

Premierul Vasile Tofan a ales să înceapă mesajul cu amintiri personale despre Chișinăul copilăriei sale. Acesta a povestit că a locuit în mai multe cartiere ale capitalei și că a fost martorul transformărilor prin care a trecut orașul.

„Am crescut în Chișinău - lângă Gara Centrală, apoi pe strada Florilor, după la capătul Buiucanilor, iar mai târziu la Telecentru. Sunt din generația care încă fredonează «Troleibuzul 25… Poșta Veche - Licurici». Am văzut cum s-a schimbat și a crescut orașul. Pentru mine, Chișinăul este acasă. Pentru Moldova, este principalul motor al economiei”, a transmis premierul.

Vasile Tofan a prezentat și date despre investițiile Guvernului în Capitală. Potrivit acestuia, în 2026, aproape cinci miliarde de lei sunt direcționate către Chișinău. Din această sumă, peste patru miliarde de lei sunt destinate școlilor, grădinițelor și altor instituții de învățământ, aproximativ 370 de milioane de lei infrastructurii rutiere, iar alte 290 de milioane de lei proiectelor de amenajare a curților, drumurilor de acces, canalizării și infrastructurii din suburbii.

În domeniul sănătății, investițiile realizate în ultimii cinci ani au ajuns la circa 1,6 miliarde de lei. Printre instituțiile beneficiare se numără Institutul de Medicină Urgentă, cu peste 430 de milioane de lei, Institutul Oncologic, cu peste 270 de milioane de lei, precum și Institutul Mamei și Copilului și Spitalul Clinic Republican, pentru care au fost alocate circa 360 de milioane de lei.

Premierul a menționat că autoritățile lucrează și la proiecte de amploare, precum centura capitalei, construcția de poduri și pasaje, dezvoltarea creșelor și modernizarea infrastructurii din suburbii.

„Chișinăul este administrat local, dar dezvoltarea lui este o responsabilitate comună. Când Chișinăul crește, crește și R. Moldova”, a subliniat Vasile Tofan.

Un mesaj de felicitare a transmis și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, care a evidențiat istoria de aproape șase secole a orașului, dar și energia și implicarea comunității în transformarea acestuia.

„590 de ani de istorie, povești și oameni care dau viață Chișinăului. Astăzi celebrăm un oraș viu, colorat, cu un farmec aparte. Un spațiu definit de energie, dinamism și de o dorință continuă de transformare”, se arată în mesajul Delegației UE.

Reprezentanții europeni au remarcat că dezvoltarea capitalei este impulsionată de ideile noilor generații și de implicarea locuitorilor, invitând cetățenii să împărtășească locurile care îi leagă cel mai mult de Chișinău.

Capitala R. Moldova sărbătorește pe 14 octombrie Hramul orașului, de sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului. În 2026, Chișinăul marchează și 590 de ani de la prima atestare documentară, datată în anul 1436.

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